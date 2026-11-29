Маск: USAID подкупало журналистов на деньги американских граждан Маск обвинил USAID в подкупе тысяч журналистов

Москва29 ноя Вести.Американский техномагнат Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) систематически подкупало журналистов, причем тратились на это деньги из национального бюджета.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Ищите, кому это выгодно: USAID купило тысячи журналистов на деньги американских налогоплательщиков! написал Маск

Так предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей, где сказано, что в период с мая 2021 года по январь 2025-го, когда USAID возглавляла Саманта Пауэр, агентство профинансировало работу более 6,2 тыс. журналистов в 707 СМИ, а также 279 неправительственных организаций, которые занимались связями со СМИ.

USAID в течение нескольких лет использовалось администрацией США для достижения внешнеполитических целей и служило инструментом влияния на другие страны, в том числе смены власти и вмешательства в выборы. Деятельность агентства была прекращена администрацией 47-го президента США Дональда Трампа в феврале 2025 года.

Ранее Илон Маск обвинил USAID в гибели большого количества людей.