Маск признался, что слишком увлекся властью во время нахождения в Белом доме

"Слишком увлекся": Маск прокомментировал свое нахождение в Белом доме Маск признался, что слишком увлекся властью во время нахождения в Белом доме

Москва21 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск, заявил, что слишком увлекся властью во время своего нахождения в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью биографу Уолтеру Айзексону.

Миллиардер добавил, что ему следовало больше "оставаться в тени" и меньше времени проводить в центре принятия решений.

В этом было что-то крутое, ведь я находился прямо в Овальном кабинете, когда принимались все эти судьбоносные решения, и временами даже как-то влиял на происходящее сказал Маск

Ранее он сообщил, что передаст по одной из своих акций компании SpaceX каждому ребенку в США в следующем году.

Американский лидер Дональд Трамп выразил признательность Маску, комментируя его инициативу. По его словам, именно для таких целей была запущена программа "Счета Трампа". В ее рамках несовершеннолетним американцам откроют накопительные инвестиционные счета и зачислят на них по 1 тысяче долларов.