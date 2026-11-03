Зеленский пожаловался на "не проукраинскую" позицию Илона Маска Зеленский обвинил Маска в "не проукраинской" позиции

Москва3 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск занял "не проукраинскую" позицию, пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя некоторые публичные высказывания бизнесмена.

Иногда его сигналы о нас, об Украине... Это не проукраинская позиция. Это то, что я слышу сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ

Ранее Маск высказал мнение, что Зеленскому следует уйти в отставку. Американский бизнесмен также отмечал, что элиты на Украине обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступивших в страну.