Маск согласился с Трампом, заявив, что Украине нужно найти нового лидера

Илон Маск согласен, что Украине пора найти нового лидера Маск согласился с Трампом, заявив, что Украине нужно найти нового лидера

Москва11 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск согласился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с его мнением о том, что Украине пора найти нового лидера.

Ранее глава Белого дома раскритиковал Владимира Зеленского за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и заявил, что Украина нуждается в новом лидере.

Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера написал Маск на своей странице в социальной сети X

Ранее Трамп высказал мнение, что Зеленский намерен создавать проблемы для США и всего мира. В частности, отметил он, глава киевского режима хочет создавать трудности американским фермерам.