Маск обратился к сторонникам войны на Украине: горите в аду Илон Маск проклял сторонников продолжения конфликта на Украине

Москва24 окт Вести.Основатель SpaceX и Tesla, предприниматель и миллиардер Илон Маск через соцсеть X напрямую обратился к сторонникам продолжения конфликта и поджигателям войны на Украине. Он заявил о своем полнейшем презрении к ним.

Маск проклял их в своем посте.

Я испытываю только полнейшее презрение к лицемерным, злобным поджигателям войны, которые выступают за бесконечную бойню и никакого реалистичного решения конфликта не предлагают. Горите в аду написал Маск

Ранее он заявлял, что Украину в США используют в корыстных целях для отмывания денег американских налогоплательщиков при финансировании политических кампаний.

Маск также согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что Владимиру Зеленскому пора уйти, а Украине надо найти нового лидера, который сможет пойти на переговоры и заключит мирное соглашение с Россией.

24 октября Маск также обвинил ВСУ в нарушении правил использования системы Starlink. Он констатировал, что без спутниковой системы фронт ВСУ немедленно рухнет на всех направлениях.