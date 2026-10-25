Маск обвинил европейцев в разжигании войны и кровожадности

"Кровожадные поджигатели войны": Маск высказался о европейцах Маск обвинил европейцев в разжигании войны и кровожадности

Москва25 окт Вести.Европейцы и неоконсерваторы, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, являются кровожадными поджигателями войны. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Так он прокомментировал публикацию пользователя, который отметил, что европейцы и неоконсерваторы выступают за бесконечное продолжение боевых действий на Украине.

Они кровожадные поджигатели войны написал Маск в соцсети X

Накануне основатель SpaceX и Tesla подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink. По его словам, киевский режим использовал систему для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".