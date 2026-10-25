Москва25 октВести.Европейцы и неоконсерваторы, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, являются кровожадными поджигателями войны. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Так он прокомментировал публикацию пользователя, который отметил, что европейцы и неоконсерваторы выступают за бесконечное продолжение боевых действий на Украине.
Они кровожадные поджигатели войнынаписал Маск в соцсети X
Накануне основатель SpaceX и Tesla подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink. По его словам, киевский режим использовал систему для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".