Москва25 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск резко высказался о сторонниках продолжения конфликта на Украине, назвав их "ублюдками" и "абсолютным отребьем".

Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара. Он разместил диаграмму, согласно которой сторонники движения MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой") якобы в значительной степени поддерживают Украину.

Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты написал Маск в социальной сети X

Ранее предприниматель обратился к сторонникам продолжения конфликта, пожелав им "гореть в аду".