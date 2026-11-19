Маск раскритиковал позицию, которая оправдывает любые действия против россиян

"Неприемлемо": Маск раскритиковал оправдания любых действий против россиян Маск раскритиковал позицию, которая оправдывает любые действия против россиян

Москва19 ноя Вести.Позиция, которая оправдывает любые действия против россиян, является неприемлемой. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Украину слишком часто называют хорошей, а Россию – плохой, отметил он в интервью газете The New York Times.

Россия – плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция сказал миллиардер

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Маска за "не проукраинскую" позицию. До этого американский бизнесмен высказывался за отставку Зеленского.