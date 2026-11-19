Москва19 нояВести.Позиция, которая оправдывает любые действия против россиян, является неприемлемой. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
Украину слишком часто называют хорошей, а Россию – плохой, отметил он в интервью газете The New York Times.
Россия – плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позициясказал миллиардер
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Маска за "не проукраинскую" позицию. До этого американский бизнесмен высказывался за отставку Зеленского.