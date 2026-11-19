Маск: Зеленский не всегда говорит правду

Маск: Зеленский врет, когда говорит о Starlink Маск: Зеленский не всегда говорит правду

Москва19 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский "не всегда говорит правду", заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя работу Starlink и Starshield на Украине.

Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду сказал миллиардер в в интервью газете The New York Times

Он подчеркнул, что Starlink – это коммерческая система, которая не должна использоваться в вооруженных конфликтах.

Существуют две системы. Одна - коммерческая спутниковая система Starlink, вторая - подконтрольная правительству США Starshield. Решения по Starshield принимаются Военным министерством США пояснил Маск

Ранее Зеленский признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американскую спутниковую связь Starlink для работы скоростных дронов-перехватчиков.