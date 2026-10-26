Маск рассказал, почему Starlink должен оставаться гражданской системой Маск: Starlink должен остаться гражданской системой, чтобы не стать целью ударов

Москва26 окт Вести.Система связи Starlink должна оставаться гражданской, чтобы ее спутники не стали целью ударов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, удар по спутникам сделает невозможным дальнейшее "использование космоса".

Действительно, это одна из главных причин, по которой Starlink должна оставаться гражданским проектом. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы ее законной целью для ответного удара написал Маск в соцсети X

Ранее Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно нарушали условия использования Starlink. Они применяли систему для наступательных ударов, уточнил миллиардер.

Между тем газета The Telegraph сообщила, что Киев слишком поверил в себя, полагаясь только на Starlink.