Маск заявил, что опасается ударов по спутникам Starlink Илон Маск опасается ударов по спутникам системы Starlink

Москва25 окт Вести.Система Starlink должна оставаться гражданским сервисом, поскольку участие в наступательных операциях может обернуться ответными ударами по спутниковой инфраструктуре, заявил американский предприниматель Илон Маск.

По его словам, это может повлечь катастрофические последствия.

Удар противника по спутникам Starlink создаст разрушительный эффект домино, создав широкое поле из обломков, что в свою очередь сделает невозможным использование космоса написал Маск в соцсети X

Так бизнесмен ответил на предположение другого пользователя X, который написал, что Россия якобы может использовать ракеты "ПЛ-19-181М/Нудоль" для ударов по спутникам.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Маска миротворцем за его позицию по использованию Starlink.