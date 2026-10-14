Маск: Starlink применяется для оборонительных, а не наступательных действий

Маск заявил, что Starlink не используется для наступательных операций Маск: Starlink применяется для оборонительных, а не наступательных действий

Москва14 окт Вести.Спутниковая система Starlink компании SpaceX применяется для гражданских и оборонительных задач и не предназначена для проведения наступательных военных операций. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в социальной сети X.

Он пояснил, что Starlink является коммерческим сервисом, принадлежащим и управляемым SpaceX, поэтому его использование ограничено гражданскими либо защитными целями.

По словам Маска, применение системы для наступательных действий было бы некорректным для коммерческой компании.

Starlink ограничена гражданскими или оборонительными целями и не может применяться для наступательных военных действий подчеркнул Маск

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва наблюдает за информацией о предполагаемых ограничениях Starlink и возможной прекращении передачи данных Киеву, но не спешит делать выводы так как официальных заявлений от Вашингтона не поступало.