Москва14 октВести.Спутниковая система Starlink компании SpaceX применяется для гражданских и оборонительных задач и не предназначена для проведения наступательных военных операций. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в социальной сети X.
Он пояснил, что Starlink является коммерческим сервисом, принадлежащим и управляемым SpaceX, поэтому его использование ограничено гражданскими либо защитными целями.
По словам Маска, применение системы для наступательных действий было бы некорректным для коммерческой компании.
Starlink ограничена гражданскими или оборонительными целями и не может применяться для наступательных военных действийподчеркнул Маск
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва наблюдает за информацией о предполагаемых ограничениях Starlink и возможной прекращении передачи данных Киеву, но не спешит делать выводы так как официальных заявлений от Вашингтона не поступало.