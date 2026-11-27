Зеленский: ограничения по Starlink сохранены на подконтрольных РФ территориях Зеленский: ограничения по Starlink сохраняются на подконтрольных РФ территориях

Москва27 ноя Вести.Ограничения в работе спутниковой сети Starlink и его военной версии Starshield (американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска) сохраняются на подконтрольных России территориях, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналистке BBC.

По словам политика, это создает проблемы с перехватом российских беспилотников.

При этом Зеленский отметил, что он все еще не в курсе, кто именно принял решение о введении ограничений на работу систем.

Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, она говорит, что это другие. Мы спрашиваем других, они говорят, что это не они сказал украинский политик

В середине ноября Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь столкнулись с ограничениями доступа к спутниковой связи Маска. Президент США Дональд Трамп в свою очередь подчеркнул, что ничего не знает об этом. Компания SpaceX опровергла информацию об изменениях.

В октябре Зеленский признался, что ВСУ использовали систему Starlink, которая, как заверяет Маск, предназначена лишь для гражданских и оборонительных целей, для своих дронов-перехватчиков. Комментируя это высказывание главы киевского режима, Маск заявил, что Зеленский "не всегда говорит правду". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала оценивать ситуацию вокруг работы Starlink по реальным действиям Маска, а не по его утверждениям.