Зеленский пожаловался на ограничения Starshield для ВСУ Зеленский сообщил о последствиях ограничений Starshield

Москва15 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о негативных последствиях ограничений в работе терминалов Starshield (военная версия Starlink) для ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские подстанции продолжают страдать от атак российских дронов-камикадзе.

И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения в скорости работы терминалов Starshield говорится в публикации

14 ноября Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины уже пятый день подряд сталкиваются с ограничениями доступа к спутниковой системе связи Starshield.

В Киеве уже жаловались на скоростные ограничения при работе со Starshield в октябре. При этом аппарат генерального инспектора Пентагона отказался проводить проверку сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине, несмотря на запрос американских сенаторов.