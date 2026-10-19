Москва19 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляя об ограничении работы терминалов спутниковой связи Starlink, пытается переложить ответственность за поражения ВСУ на США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Весь тот демарш, который сейчас произошел, – это попытка Украины вовлечь в ответственность за свои поражения сейчас в малом небе, в отсутствии средств ПВО… своими неудачами обмазать Илона Маска, администрацию президента [США Дональда] Трампа и весь Госдеп сверху донизуотметил Кузякин
14 октября Зеленский подтвердил ограничения работы американских систем спутников связи Starlink в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink, она продолжает работать.