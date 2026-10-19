Киев перекладывает ответственность за свои поражения на США, говоря о Starlink Эксперт Кузякин: Киев пытается переложить ответственность за поражения на США

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляя об ограничении работы терминалов спутниковой связи Starlink, пытается переложить ответственность за поражения ВСУ на США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Весь тот демарш, который сейчас произошел, – это попытка Украины вовлечь в ответственность за свои поражения сейчас в малом небе, в отсутствии средств ПВО… своими неудачами обмазать Илона Маска, администрацию президента [США Дональда] Трампа и весь Госдеп сверху донизу отметил Кузякин

14 октября Зеленский подтвердил ограничения работы американских систем спутников связи Starlink в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой связи Starlink, она продолжает работать.