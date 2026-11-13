Зеленский связал ограничения работы Starshield со сменой позиции США по Киеву Зеленский счел ограничения работы Starshield сигналом о смене позиции США

Москва13 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Starshield работает с ограничениями только над теми территориями, которые Украина утратила. Это, по его мнению, свидетельствует об изменении позиции США по отношению к Киеву.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

... если кто-то в Америке принимает решение, которое, по сути, рассматривает украинские территории как если бы они не были украинскими, это говорит нам, в каком направлении все идет приводит слова Владимира Зеленского ТАСС

Ранее на Украине заявили, что научились обходить ограничения на использование Starlink. Новое решение дает максимум 20% возможностей системы спутниковой системы, однако подробности обхода не раскрываются.