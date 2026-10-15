Москва15 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об эскалации ударов России и связал это с "ослаблением санкций". Его заявление опубликовано в одном из постов за 14 октября в Telegram-канале.
В публикации сказано, что "с начала вчерашних суток и по 9 часов сегодня" было свыше 850 атак. По его словам, часть дронов удалось сбить, но были и десятки попаданий.
И это именно во время искусственного ограничения скорости для наших защитных возможностей... Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украинусказано, в частности, в публикации
По словам Зеленского, нужна "стабильная поддержка для Украины, и прежде всего в защите неба". Также он заявил, что Украине нужно, чтобы "все в Америке" были не на стороне РФ.
Издание KP.RU считает, что глава киевского режима имел в виду ограничения в работе американской системы спутникового интернета Starlink.
14 октября экс-замминистра обороны Украины заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его утверждению, при движении со скоростью более 160 км в час связь начинала пропадать, что помешало украинским военным и ограничило логистику. Позднее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей, а не для наступательных боевых действий.
В октябре издание Politico выпустило материал, в котором сказано, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Этот материал вышел спустя некоторое время после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Вместе с тем 15 октября СМИ заявили о восстановлении работы терминалов Starlink.
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в комментарии ИС" Вести" выразил мнение, что замедление Starlink для ВСУ - лишь начало.