Зеленский заявил об эскалации ударов России и связал это с "ослаблением санкций"

Зеленский заявил о трудностях из-за замедления Starlink и "ослабления санкций" Зеленский заявил об эскалации ударов России и связал это с "ослаблением санкций"

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об эскалации ударов России и связал это с "ослаблением санкций". Его заявление опубликовано в одном из постов за 14 октября в Telegram-канале.

В публикации сказано, что "с начала вчерашних суток и по 9 часов сегодня" было свыше 850 атак. По его словам, часть дронов удалось сбить, но были и десятки попаданий.

И это именно во время искусственного ограничения скорости для наших защитных возможностей... Очевидно, что на такую эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину сказано, в частности, в публикации

По словам Зеленского, нужна "стабильная поддержка для Украины, и прежде всего в защите неба". Также он заявил, что Украине нужно, чтобы "все в Америке" были не на стороне РФ.

Издание KP.RU считает, что глава киевского режима имел в виду ограничения в работе американской системы спутникового интернета Starlink.

14 октября экс-замминистра обороны Украины заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink ночью была ограничена. По его утверждению, при движении со скоростью более 160 км в час связь начинала пропадать, что помешало украинским военным и ограничило логистику. Позднее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных целей, а не для наступательных боевых действий.

В октябре издание Politico выпустило материал, в котором сказано, что США могут оставить Киев без американских разведданных и доступа к Starlink. Этот материал вышел спустя некоторое время после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот создает проблемы для всего мира. Вместе с тем 15 октября СМИ заявили о восстановлении работы терминалов Starlink.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в комментарии ИС" Вести" выразил мнение, что замедление Starlink для ВСУ - лишь начало.