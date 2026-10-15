Москва15 октВести.Работа терминалов спутниковой связи Starshield (специализированная военная версия сети Starlink) восстановлена на Украине. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в минобороны страны.
По состоянию на 15 октября работа "военного пакета" Starlink – Starshield – в движении возобновилась и продолжается. Источники Минобороны фиксируют это по отчетам от военных подразделенийговорится в публикации
14 октября компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих. "Военный пакет" услуг перестал работать на скорости 160 км в час. При этом причины ограничений и их масштабы официально не установлены.