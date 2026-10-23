Москва23 октВести.Доступ к спутниковой системе Starlink и ее военной версии Starshield на Украине по-прежнему ограничен, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
Доступ к Starlink и Starshield на территории Украины по-прежнему ограничен, несмотря на заявление [президента США Дональда] Трампа о том, что он восстановленнаписал Равид в соцсети X
Издание The Economist со ссылкой на источники ранее утверждало, что ограничения работы Starshield на Украине были инициированы главой SpaceX Илоном Маском и людьми из окружения Трампа в наказание за удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что не имеет отношения к ограничениям доступа к Starshield и не знает, "кто инициировал это". Позднее он сообщал, что доступ к Starshield восстановлен.