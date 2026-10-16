Reuters: работу Starlink для Украины ограничили по распоряжению Белого дома Reuters: приказ отключить ВСУ военную версию Starlink поступил из Белого дома

Москва16 окт Вести.Предоставление услуг спутниковой связи Starshield (специализированная военная версия сети Starlink) украинским военным было ограничено ранее по распоряжению, которое поступило из Белого дома. С таким утверждением выступило в четверг агентство Reuters.

На этой неделе украинские официальные лица заявили, что приемники Starlink военного образца перестали работать на Украине при установке на БПЛА. По словам официальных лиц, руководство Минобороны получило сообщение о необходимости замедлить предоставление компанией SpaceX услуг Starshield украинским военным.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за выполнение приказа. Крупнейшим заказчиком Starshield является Пентагон, отмечает Reuters.

В ответ на запрос о комментарии по поводу распоряжения об ограничении использования системы Starshield высокопоставленный американский чиновник заявил: "Президент никогда не делал подобного запроса".

Решение о временном ограничении работы жизненно важной системы связи было принято на фоне давления президента США на Киев с целью прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые, по его словам, стали причиной резкого роста цен на энергоносители, подрывающего перспективы его Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре, сообщает Reuters.