Ходаренок рассказал о том, что произойдет с армией Украины без Starlink

Ходаренок: без Starlink боевые возможности армии Украины будут сведены к нулю Ходаренок рассказал о том, что произойдет с армией Украины без Starlink

Москва16 окт Вести.Без спутниковой системы Starlink боевые оперативные возможности украинской армии будут сведены к нулю. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он отметил, что Starlink - это техническая основа системы управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

У нас иногда роль этого Starlink понимают несколько упрощенно, в том, что эта система, ну, разве что способствует наведению беспилотных летательных аппаратов на объекты поражения. На самом деле ее функции гораздо шире. Это без всякого преувеличения, это техническая основа системы управления Вооруженных сил Украины. По каналам Starlink передается очень большой объем информации: и директивы, и боевые приказы, и распоряжения, и все отчетные документы, и взаимное информирование об обстановке, и высвечивается картина поля боя. Все происходит в реальном масштабе времени. И вот действительно, если выключить эту систему, то боевые оперативные возможности украинской армии, ну, будут, что называется, одномоментно сведены к нулю заявил военные обозреватель

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне массированных ударов российской армии по объектам ВСУ обвинил в провале украинской противовоздушной обороны ограничения в работе спутниковой системы Starlink.