Эксперт Масалович заявил о зависимости украинских военных от Starlink Эксперт Масалович: Украина полностью зависима от спутников Starlink

Москва15 окт Вести.Перебои с отдельными каналами разведывательной информации и управлением беспилотниками на Украине могли быть связаны с ограничениями в работе систем связи, так как ВСУ полностью зависимы от спутников Starlink. Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью KP.RU.

Он предположил, что Украина на некоторое время лишилась части данных о ракетных пусках и управлением дронами у линии фронта.

При этом Масалович подчеркнул, что сообщения о сбоях Starlink не следует считать подтверждением полного отключения системы, так как она не является единственным источником разведывательной информации. По оценке эксперта, зависимость украинских военных от Starlink значительно выше, чем зависимость российских подразделений, которые уже могут обходиться без этой связи.

Масалович заявил, что российская спутниковая система "Рассвет" способна обеспечить высокую скорость передачи данных, однако не привел независимых подтверждений сравнительных характеристик проектов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский публично обратился к главе SpaceX Илону Маску с просьбой восстановить работу терминалов Starlink для украинских формирований.