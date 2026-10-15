Зеленский объяснил провал ПВО с возможными ограничениями Starlink Зеленский связал провал украинской ПВО с ограничениями в работе Starlink

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне массированных ударов российской армии по объектам ВСУ обвинил в провале украинской противовоздушной обороны ограничения в работе спутниковой системы Starlink. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, практически весь вчерашний день и минувшая ночь сопровождались непрерывными атаками российских "Гераней".

С начала вчерашних суток и по 9 часов сегодня было уже более 850 дронов, и это именно во время искусственного ограничения скорости для наших защитных возможностей написал Зеленский

Ранее Зеленский публично обратился к главе SpaceX Илону Маску с просьбой восстановить работу терминалов Starlink для украинских формирований.