Зеленский вновь пожаловался на ограничение Starlink для ВСУ Зеленский: оборудование Starlink перестает работать на скорости 130-161 км/ч

Москва19 окт Вести.ВСУ снова столкнулись с проблемами в работе оборудования систем Starlink и Starshield – на разных участках фронта они перестают функционировать при скорости движения от 130 до 161 километра в час. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он утверждает, что сбои осложняют логистику и ограничивают применение беспилотников ВСУ.

К сожалению, фиксируем, что на разных участках фронта оборудование перестает функционировать на скорости 130-161 км/ч. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов разных типов написал Зеленский в своем Telegram-канале

Глава киевского режима также добавил, что Украина намерена обсудить ситуацию с партнерами.

Впервые о проблемах с ограничением скорости Starlink в Киеве заявили на прошлой неделе. Накануне же Зеленский сообщил, что команду ограничить использование Starlink и Starshield дали власти США. Американский министр финансов Скотт Бессент счел безрассудными обвинения главы киевского режима.