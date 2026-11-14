Москва14 ноя Вести.Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже пятые сутки подряд ограничивают доступ к спутниковой системе связи Starshield, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Уже пятые сутки есть ограничения доступа к Starshield. Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем... Каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые приводит его слова издание "Общественное. Новости"

В октябре в Киеве уже жаловались на скоростные ограничения работы со Starshield. На что аппарат генерального инспектора Пентагона отказался проводить проверку сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине по запросу сенаторов США.

Ранее один из киевских чиновников жаловался, что ограничения Starshield ставят под удар все миссии Украины.