Axios: ограничения Starshield ставят под удар все миссии Украины Axios: ограничения на использование Starshield срывают 100% "миссий" Украины

Москва13 ноя Вести.Вероятное введение новых лимитов для спутникового военного аналога Starlink — системы Starshield, которую применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ), — срывает все запланированные операции украинских военных.

Об этом со ссылкой на неназванного чиновника из Киева сообщил интернет-портал Axios.

Сегодня из-за этих ограничений срываются 100% миссий рассказал собеседник издания

По его словам, ограничения фиксируются на протяжении трех последних дней. Какие именно операции имеются в виду, в материале Axios не уточняется.

В октябре у украинских военных возникли проблемы с оборудованием американских спутниковых систем Starlink и Starshield, принадлежащих компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Это осложнило логистику и сократило возможности применения дронов ВСУ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор точно не знает, кто именно распорядился ограничить Украине доступ к системе Starlink.

12 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о новых сбоях в работе Starshield. По его словам, эта спутниковая связь работает только на скорости до 161 км/ч.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, Зеленский предположил, что ограничение Starshield над территориями, контроль над которыми Киев утратил, указывает на изменение позиции США по отношению к конфликту.

9 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ. Документ, в частности, предусматривает формирование системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора обороны, чтобы в этом вопросе снизить зависимость Киева от западных партнеров.