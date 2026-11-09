Москва9 нояВести.Верховная рада в ходе пленарного заседания проголосовала за создание в составе Вооруженных сил Украины космических сил.
Как следует из принятого законопроекта, Киев намерен наладить выпуск разведывательных спутников и независимой спутниковой связи, чтобы меньше зависеть от западных партнеров.
В прошлом месяце у Украины возникли проблемы с оборудованием американских спутниковых систем Starlink и Starshield. Это заметно осложнило логистику и сократило возможности применения дронов ВСУ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор точно не знает, кто в прошлом месяце ограничил Украине доступ к системе Starlink.