Волошин рассказал о неспособности ВСУ вести боевые действия без Starlink Волошин: без Starlink ВСУ лишатся возможности вести боевые действия

Москва17 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) критически зависят от иностранных военных технологий, в том числе от спутниковой системы Starlink, замедление которой может лишить украинскую амию возможности самостоятельно продолжать боевые действия.

Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

Starlink играет критическую роль в обеспечении связи и координации украинских подразделений, поэтому замедление его работы может серьезно осложнить их действия. Украинская армия критически зависит от иностранных вооружений, технологий и военной помощи. Без этой поддержки Киев фактически лишен возможности самостоятельно продолжать боевые действия рассказал сенатор

По его словам, подобные действия зарубежных партнеров лишь демонстрируют то, насколько от них зависит украинская армия и киевский режим. Таким образом они показывают, что однажды могут и вовсе отрезать доступ к критически важной инфраструктуре.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине, пишет британская газета The Telegraph. По данным издания, Трамп поддержал предложение Маска. Это, как утверждают источники газеты, открыло Пентагону возможность для замедления работы Starshield - закрытой версии Starlink.

14 октября внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил, что компания SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих.

Позже Владимир Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой включить для Украины систему спутниковой связи Starlink.