ВСУ столкнулись с проблемами со Starlink на фоне "Рассвета" РФ Sky News: проблемы со Starlink стали болезненными для ВСУ из-за "Рассвета"

Москва14 окт Вести.Ограничение работы спутниковой системы Starlink компании SpaceX стало особенно болезненным для Украины на фоне развертывания Россией собственной спутниковой группировки "Рассвет". Такое мнение высказал корреспондент британского телеканала Sky News в США Марк Стоун.

Сочетание развития российских спутниковых технологий и решения [главы SpaceX] Илона Маска встать на сторону [президента США Дональда] Трампа, а также свернуть поддержку Украины, может оказать кардинальное влияние на ситуацию на поле боя отметил он

Стоун добавил, что в Киеве считают развертывание Россией группировки "Рассвет" крайне серьезной проблемой. По оценке журналиста, ситуация может стать еще сложнее, если нынешние ограничения доступа к Starlink окажутся постоянными.

Он также напомнил, что Украина пыталась убедить Маска расширить доступ к Starlink, чтобы получить возможность наносить удары по российским ракетным и беспилотным пусковым установкам, находящимся в глубине территории противника. Однако, как считает Стоун, с учетом последних событий такой вариант теперь выглядит крайне маловероятным.

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX ограничила скорость работы Starlink для украинских военных.