В ВСУ заявили, что замедление Starlink делает невозможным запуск скоростных БПЛА

В ВСУ заявили, что замедление Starlink сделало невозможным запуск некоторых БПЛА В ВСУ заявили, что замедление Starlink делает невозможным запуск скоростных БПЛА

Москва14 окт Вести.Замедление работы Starlink делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram-канале.

Украинские боевики отмечают, что остро проблема проявляется при запуске скоростных беспилотников. На старте некоторые устройства, особенно типа Middle Strike, должны набирать достаточно высокую скорость.

Нестабильная связь делает невозможным запуск таких бортов или использование их по назначению. Последствия уже ощущаются на практике говорится в сообщении

Лишь с начала суток в одном из подразделений из-за проблем пришлось отменить часть запусков, отмечает противник.

Сегодня внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов сообщил, что SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для украинской армии.