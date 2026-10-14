Песков дал оценку сообщениям о замедлении Starlink Песков призвал дождаться новой информации о якобы замедлении Starlink на Украине

Москва14 окт Вести.По вопросу замедления Starlink на Украине есть разрозненная информация, потвержденных сведений на данный момент нет. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее на Украине заявили, что SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ. С украинской стороны также звучали сообщения, что замедление работы Starlink делает практически невозможным запуск беспилотников средней дальности.

Мы не знаем, что произошло со Starlink. Откуда мы знаем [что он замедлился]? Есть разрозненная информация отметил Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ, по данному вопросу необходимы более четкие сведения.

Если да кабы... Действительно есть много информации относительно того, что какие-то ограничения на поставку развединформации, предупредительная информация о пусках ракет наших. Но с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь [Украине] продолжается. Поэтому здесь нужно дождаться все-таки какой-то более-менее осязаемой информации сказал Песков

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети Х упрекнул Илона Маска после введения компанией SpaceX новых ограничений для украинских военных.