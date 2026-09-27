"Было бы опрометчиво": Песков об использовании Starlink для атак вглубь РФ Песков: использование Starlink для атак вглубь РФ стало бы опрометчивым шагом

Москва27 сен Вести.Возможное предоставление спутниковых систем Starlink американским предпринимаем Илоном Маском для ударов вглубь РФ было бы опрометчивым шагом. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом заявил Песков

Ранее Песков прокомментировал возможности РФ по обеспечению собственной безопасности. По его словам, у страны есть технологический потенциал, необходимый для этого.