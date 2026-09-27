Москва27 сенВести.Возможное предоставление спутниковых систем Starlink американским предпринимаем Илоном Маском для ударов вглубь РФ было бы опрометчивым шагом. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагомзаявил Песков
Ранее Песков прокомментировал возможности РФ по обеспечению собственной безопасности. По его словам, у страны есть технологический потенциал, необходимый для этого.