Зеленский пожаловался, что США не спешат возвращать Starlink для ВСУ Зеленский пожаловался на отсутствие полноценного Starlink для ВСУ

Москва16 окт Вести.Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты до сих пор не восстановили полноценную работу системы Starlink для нужд ВСУ. Об этом он заявил на брифинге.

14 октября внештатный советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов заявил, что работа системы Starshield (отдельная, более защищенная военная версия системы спутникового интернета Starlink) была ограничена. Позже стало известно, что она возобновила работу, но с некоторыми ограничениями.

Как сообщал Reuters, решение об ограничении предположительно принималось в Белом доме. По данным агентства, Пентагон получил указание замедлить работу сервиса для ВСУ, однако кто именно санкционировал эти меры, не уточняется.

Позже член Палаты представителей США от республиканцев Брайан Фицпатрика сообщил, что Конгресс США будет добиваться приостановки финансирования федеральных ведомств, если выяснится, что американские власти ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для боевиков Вооруженных сил Украины.

Белый дом опроверг причастность к ограничениям работы Starlink на Украине. Также президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты не прекращали передавать разведданные Киеву. В свою очередь, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink используется только для обороны и гражданских нужд, а не для планирования наступательных операций.