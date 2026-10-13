Москва13 окт Вести.США не прекращали передавать разведывательные данные Украине, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

В ходе общения с журналистами американского лидера спросили, прекратил ли Вашингтон обмениваться разведанными с Киевом.

Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась… мы помогаем им и предоставляем разведданные. Мы хотим, чтобы война закончилась, поэтому работаем с ними и с Россией над тем, чтобы положить конец войне