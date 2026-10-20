Зеленский утверждает, что обмен разведданными между США и Украиной возобновлен

На Украине заявили о возобновлении обмена разведданными с США Зеленский утверждает, что обмен разведданными между США и Украиной возобновлен

Москва20 окт Вести.Обмен разведывательными данными между Соединенными Штатами и Украиной к настоящему моменту возобновился. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Мы благодарны за то, что разведка теперь работает. Что касается раннего предупреждения, теперь мы можем слышать, когда приближаются баллистические ракеты. Мы благодарны американцам. Теперь это работает сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ

Глава киевского режима также ожидает, что работа спутниковой системы Starlink для Украины возобновится в течение 48 часов.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не получила разведданные от западных партнеров о пусках ракет. Вместе с тем американский президент Дональд Трамп подчеркивал, что США не прекращали делиться с Киевом разведданными.