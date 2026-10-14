Москва14 октВести.Украина не получила разведданные от западных партнеров о пусках ракет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на советника главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрия Литвина.
В офисе [Зеленского] подтвердили, что Украина не получила разведданных о пуске баллистики. Военные и службы выясняют обстоятельстваговорится в статье
Ранее издание The Financial Times сообщалось, что Администрация США угрожала приостановить закупки вооружений для Украины и передачу Киеву разведданных.
Однако несколько позднее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США не прекращали передавать разведывательные данные Украине.