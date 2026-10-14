СМИ: Украина не получила разведданные от западных партнеров о пусках ракет

На Украине сообщили, что западные партнеры не передавали данные о пусках ракет СМИ: Украина не получила разведданные от западных партнеров о пусках ракет

Москва14 окт Вести.Украина не получила разведданные от западных партнеров о пусках ракет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на советника главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрия Литвина.

В офисе [Зеленского] подтвердили, что Украина не получила разведданных о пуске баллистики. Военные и службы выясняют обстоятельства говорится в статье

Ранее издание The Financial Times сообщалось, что Администрация США угрожала приостановить закупки вооружений для Украины и передачу Киеву разведданных.

Однако несколько позднее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США не прекращали передавать разведывательные данные Украине.