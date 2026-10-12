Москва12 октВести.Без разведданных США Украина не сможет противостоять российским баллистическим ракетам. Об этом сообщила депутат Верховной рады Галина Янченко, ее слова распространяют украинские СМИ.
Что это означает для Украины? В первую очередь то, что мы не сможем видеть пуски российской баллистики. То есть не сможем вовремя получать сигнал воздушной тревоги о пусках баллистикисказала она
Ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что администрация президента США угрожает приостановить программу закупок вооружений для Украины и передачу Киеву разведывательной информации.
До этого глава США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые охарактеризовал как весьма успешные. Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого выступил против смягчения санкций в отношении России. В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг "очевидной слабостью".