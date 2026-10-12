В Киеве задумались о последствиях возможной остановки передачи разведданных США Янченко: без разведданных США Украина не сможет противостоять баллистике РФ

Москва12 окт Вести.Без разведданных США Украина не сможет противостоять российским баллистическим ракетам. Об этом сообщила депутат Верховной рады Галина Янченко, ее слова распространяют украинские СМИ.

Что это означает для Украины? В первую очередь то, что мы не сможем видеть пуски российской баллистики. То есть не сможем вовремя получать сигнал воздушной тревоги о пусках баллистики сказала она

Ранее издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что администрация президента США угрожает приостановить программу закупок вооружений для Украины и передачу Киеву разведывательной информации.

До этого глава США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые охарактеризовал как весьма успешные. Стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого выступил против смягчения санкций в отношении России. В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг "очевидной слабостью".