Semafor: в Белом доме обсуждают возможный отказ от передачи разведданных Украине

В Белом доме обсуждают возможный отказ от передачи разведданных Украине Semafor: в Белом доме обсуждают возможный отказ от передачи разведданных Украине

Москва14 окт Вести.В Белом доме ведутся обсуждения о возможном прекращении передачи разведывательных данных Украине. Об этом сообщает новостной портал Semafor со ссылкой на источник из аппарата президента США Дональда Трампа.

По информации источника, против полного прекращения обмена информацией выступает директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Собеседник издания отметил крайнее раздражение американского лидера по обсуждаемому вопросу.

Трамп очень зол. Он может отдать такой приказ говорится в материале

Собеседник агентства не исключил, что может быть частичное ограничение - остановка передачи тех данных, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для нанесения ударов по объектам на территории России.

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского, специалист по связи и беспилотным системам заявил, что SpaceX ночью ограничила скорость работы Starlink для украинской армии.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США на выходных направили Киеву предупреждения о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. При этом президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Штаты продолжают передавать Украине разведданные.

Американская газета The New York Times сообщала, что возможные ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink вызвали потрясение на Украине и фактически связали Киеву руки.