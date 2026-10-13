Politico: Трамп может оставить Украину без разведданных и интернета Starlink

В Европе подозревают, что Трамп может лишить Киев разведданных и Starlink Politico: Трамп может оставить Украину без разведданных и интернета Starlink

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп может прекратить предоставлять Украине американские разведданные или оказать давление на бизнесмена Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет-сервис Starlink, которым пользуются украинские военные, сообщает газета Politico.

Авторы издания пишут, что глава киевского режима Владимир Зеленский "не проявляет никаких признаков готовности" прислушаться к призыву Трампа прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси в разговоре с изданием заявил, что, отказываясь идти навстречу Трампу, Зеленский рассчитывает на то, что американский лидер может оказаться "ослабленным" после предстоящих выборов в Конгресс, где республиканцы рискуют уступить демократам. Однако, как отметил собеседник Politico, Зеленский недооценивает, насколько опасен оскорбленный Трамп для Украины.