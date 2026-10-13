Москва13 октВести.Президент США Дональд Трамп может прекратить предоставлять Украине американские разведданные или оказать давление на бизнесмена Илона Маска, чтобы тот отключил спутниковый интернет-сервис Starlink, которым пользуются украинские военные, сообщает газета Politico.
Авторы издания пишут, что глава киевского режима Владимир Зеленский "не проявляет никаких признаков готовности" прислушаться к призыву Трампа прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.
Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси в разговоре с изданием заявил, что, отказываясь идти навстречу Трампу, Зеленский рассчитывает на то, что американский лидер может оказаться "ослабленным" после предстоящих выборов в Конгресс, где республиканцы рискуют уступить демократам. Однако, как отметил собеседник Politico, Зеленский недооценивает, насколько опасен оскорбленный Трамп для Украины.
Украинский политик рискует спровоцировать Трампа на прекращение жизненно важной поддержки со стороны американской разведки или оказать давление на Илона Маска с целью отключения интернет-сервиса Starlink компании SpaceXговорится в публикации