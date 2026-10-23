Москва23 окт Вести.Отключая спутниковую систему Starlink на Украине президент США Дональд Трамп решает понятную ему тактическую задачу с целью припугнуть главу киевского режима Владимира Зеленского.

Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в МАХ.

Ясно, что, отключая Starlink Зеленскому (прямо по собственному указанию или подмигнув Илону Маску — не так и важно), Дональд Трамп решал какую-то понятную ему задачу. И в контексте переговоров, и в контексте выборов. Второе сейчас ему важнее. Причем задачу сугубо тактическую. То есть буквально припугнуть. Раз включил назад, значит к полноценному дожиманию Киева США по-прежнему не готовы ни технически, ни идеологически. Ну а мы что, сомневались в этом?