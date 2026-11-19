Раскрыто, почему Маск обвинил Зеленского во лжи Военкор Коц: Маск обвинением Зеленского готовит почву для отключения Starlink

Москва19 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск обвинениями в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского может готовить почву для отключения системы спутниковой связи Starlink на Украине. Такое предположение в статье для KP.RU сделал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист отметил, что на этих спутниках держится вся связь вооруженных сил Украины (ВСУ), их разведывательные дроны и беспилотники.

Самое время в Китае по итогам трехсторонней встречи объявить об отключении "Старлинка". Как тебе такое, Илон Маск, сын Эррола? написал Коц

Ранее Маск заявил, что Зеленский "не всегда говорит правду", когда жалуется на работу Starlink и Starshield на Украине. Он также отметил, что украинская линия фронта держится только благодаря этой спутниковой системе.