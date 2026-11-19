Маск: украинская линия фронта могла бы рухнуть без Starlink Маск: украинская линия фронта рухнула бы без Starlink

Москва19 ноя Вести.Линия фронта Украины держится только благодаря спутниковой системе Starlink, заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию The New York Times (NYT).

И если бы у них не было Starlink, вся их линия фронта рухнула бы, потому что у них не было бы системы связи, и Россия одержала бы победу приводит NYT слова Маска

При этом компания SpaceX сделала для обороны Украины гораздо больше, чем любая другая частная компания на Земле, пояснил Маск.

В соцсети X предприниматель поделился постом, в котором отметил, что корпорация зря предоставляла Украине тысячи бесплатных терминалов Starlink, поскольку спутниковую связь, которую изначально придумали для обеспечения доступа к интернету гражданского населения, затем начали использовать для управления беспилотниками.