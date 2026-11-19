Маск выступил против становления Starlink стороной конфликта на Украине Маск: Starlink не должна становиться стороной конфликта на Украине

Москва19 ноя Вести.Американская спутниковая сеть Starlink не должна становиться стороной украинского конфликта и использоваться в наступательных военных операциях.

Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью The New York Times.

Я не хочу, чтобы коммерческое подразделение Starlink становилось одной из сторон войны, что могло бы случиться, если бы мы разрешили использовать Starlink для наступательных военных операций… Starlink — это гражданская система. Она не предназначена для использования в наступательных операциях с применением дронов, в результате которых гибнут люди сказал Маск

Кроме того, предприниматель отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский "не всегда говорит правду", комментируя его слова о Starlink.

Ранее Зеленский признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американскую спутниковую связь Starlink для работы скоростных дронов-перехватчиков.