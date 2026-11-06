Маск согласился с мыслью об ошибочном использовании Starlink для Украины

Маск перепостил мысль об ошибочном использовании Starlink на Украине Маск согласился с мыслью об ошибочном использовании Starlink для Украины

Москва6 ноя Вести.Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск в соцсети X поделился на своей странице постом, в котором говорится, что корпорация зря предоставляла Украине тысячи бесплатных терминалов Starlink.

В публикации утверждается, что спутниковая связь, изначально предназначенная для обеспечения доступа к интернету гражданского населения, впоследствии стала использоваться для управления автономными беспилотниками.

То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе говорится в тексте

Ранее Маск обвинил украинскую сторону в нарушении условий использования Starlink. Он также заявлял, что отключение Украины от спутниковой системы может привести к обрушению линии фронта.