The Atlantic узнал, как менялось отношение Маска к Киеву The Atlantic: Маск прошел путь от поддержки Украины до критики Киева

Москва29 окт Вести.Американский миллиардер Илон Маск изменил подход к Украине: от щедрой поддержки он перешел к открытой критике Киева. Такое мнение высказали колумнисты журнала The Atlantic по итогам бесед с источниками, знакомыми с ситуацией.

Как утверждается, часть собеседников издания наблюдала, как взгляды Маска на помощь Украине сместились от щедрой поддержки к откровенной враждебности.

По данным журнала, в 2022 году предприниматель передал украинским больницам, электростанциям и госучреждениям тысячи антенн спутниковой связи Starlink. Вскоре эти терминалы начали применяться украинскими военными для управления беспилотниками и поддержания связи.

Один из источников, связанный с принадлежащей Маску компанией SpaceX, рассказал журналу, что обнародованные кадры атак с использованием Starlink вызвали серьезную обеспокоенность внутри организации. Позднее сам Маск в разговоре с биографом Уолтером Айзексоном заявил, что Starlink не создавался для боевых действий.

Издание обращает внимание, что на фоне недавних сбоев в работе Starlink на Украине Маск продемонстрировал способность в любой момент отключить сервис по собственному желанию.

В середине октября в Киеве сообщили, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины. Маск, со своей стороны, утверждал, что спутниковая система не применяется для ведения наступательных боевых действий и служит только обороне и гражданским целям, а Starshield находится в собственности и под контролем правительства США, при этом любые ограничения устанавливают американские военные и в конечном счете президент страны.

При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение ограничить доступ Украины к Starshield отдал именно Маск.