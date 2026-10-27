Bloomberg: Евросоюз пересматривает подход к Starlink после опыта Украины Bloomberg: Евросоюз не намерен повторять опыт Украины со Starlink

Москва27 окт Вести.В Евросоюзе активизировались дискуссии о наращивании оборонных возможностей, поводом стали перебои в работе спутниковой системы Starlink на Украине. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным источников агентства, на последнем саммите ЕС 15–16 октября ключевыми темами были замедление Starlink, а также связанный с этим новый публичный конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

В ходе обсуждения европейские лидеры говорили о необходимости укреплять возможности своих стран, снижать в этом смысле зависимость от США, а также диверсифицировать поставщиков "важных технологий", говорится в статье.

Однако, отметил источник Bloomberg, такие изменения потребуют многих лет. Наиболее реалистичным решением является усиление роли Европы в уже существующих структурах, таких как НАТО, сказано в публикации.

На прошлой неделе в Киеве заявили, что американская компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, основатель SpaceX Илон Маск утверждал, что спутниковая система Starlink может использоваться только для обороны и гражданских целей, а не для наступательных боевых действий.

Военный аналог Starlink — системы Starshield — по словам бизнесмена, находятся в собственности и под контролем федерального правительства США, и любые ограничения устанавливаются командованием американских ВС и в конечном счете президентом Соединенных Штатов.

При этом газета The Wall Street Journal писала, что именно Маск распорядился ограничить предоставление Украине доступа к военной спутниковой связи Starshield.

22 октября Трамп заявил, что доступ Киева к Starshield восстановлен. Однако он не стал отвечать на вопрос, кто отдал соответствующее распоряжение.