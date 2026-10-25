Москва25 октВести.ЕС пытается ускорить разработку собственной спутниковой сети на фоне ограничений Starlink, введенных Илоном Маском для Украины, однако этому может помешать европейская бюрократия. С таким мнением выступило издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что Евросоюз уже заключил договоры с компаниями на $17,5 миллиарда для запуска 348 спутников.
При этом старший научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований Серж Платтар предупредил, что реализация проекта может сильно затянутся, как это произошло с навигационной системой Galileo, запущенной на десять лет позже намеченного срока.
Уточняется, что Европа может предложить Украине лишь подключение к Govsatcom — системе обмена правительственными спутниковыми ресурсами, которая не обеспечивает ведение боевых действий и управление дронами.
По оценкам экспертов, полная замена Starlink может произойти не раньше 2029 года.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что оключение спутниковой связи Starlink может привести к немедленному обрушению украинской линии фронта.