WSJ: бюрократия ЕС не позволит создать альтернативу Starlink для ВСУ

На Западе рассказали, когда у Киева может появиться альтернатива Starlink WSJ: бюрократия ЕС не позволит создать альтернативу Starlink для ВСУ

Москва25 окт Вести.ЕС пытается ускорить разработку собственной спутниковой сети на фоне ограничений Starlink, введенных Илоном Маском для Украины, однако этому может помешать европейская бюрократия. С таким мнением выступило издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Евросоюз уже заключил договоры с компаниями на $17,5 миллиарда для запуска 348 спутников.

При этом старший научный сотрудник французского Фонда стратегических исследований Серж Платтар предупредил, что реализация проекта может сильно затянутся, как это произошло с навигационной системой Galileo, запущенной на десять лет позже намеченного срока.

Уточняется, что Европа может предложить Украине лишь подключение к Govsatcom — системе обмена правительственными спутниковыми ресурсами, которая не обеспечивает ведение боевых действий и управление дронами.

По оценкам экспертов, полная замена Starlink может произойти не раньше 2029 года.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что оключение спутниковой связи Starlink может привести к немедленному обрушению украинской линии фронта.