Каллас признала, что альтернативы Starlink для Украины нет Каллас: у ЕС не выйдет заменить Украине Starlink в ближайшей перспективе

Москва16 окт Вести.Евросоюз не в состоянии в ближайшей перспективе дать Украине замену американской спутниковой системе Starlink. Об этом по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Starlink действительно необходим Украине, и, к сожалению, в краткосрочной перспективе Европа не может заменить эти возможности заявила Каллас журналистам

По ее словам, именно поэтому на саммите 16 октября обсуждается перечень критических военных возможностей, которые странам - членам ЕС предстоит создать в максимально сжатые сроки, чтобы получить альтернативу использованию военных систем производства США. Европейское оборонное агентство, как отметила Каллас, уже определило критически важные возможности, которых не хватает самому Евросоюзу, и теперь эти пробелы нужно устранить как можно быстрее.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС ведет переговоры о подключении Украины к системе спутниковой связи GOVSATCOM, действующей с января 2026 года. В начале 2027 года Брюссель рассчитывает дополнить ее коммерческими спутниковыми услугами, а развертывание собственной европейской группировки IRIS из более чем 300 спутников запланировано на 2029 год. При этом ЕК не смогла подтвердить, что европейские системы в принципе способны полностью заменить американский Starlink.

Заявление Каллас прозвучало на фоне сообщений об ограничениях в работе спутниковых сервисов Starlink и Starshield для украинских военных, которые, по данным СМИ, осложнили применение беспилотников и противовоздушную оборону. Ночью 14 октября на Украине жаловались, что терминалы Starlink перестали функционировать при скорости свыше 160 км/ч.