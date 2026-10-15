Reuters: Киев столкнулся с тем, что ЕС не может предложить альтернативу Starlink

Украина столкнулась с неспособностью ЕС предложить Киеву альтернативу Starlink Reuters: Киев столкнулся с тем, что ЕС не может предложить альтернативу Starlink

Москва15 окт Вести.На фоне ограничений в работе спутниковой системы связи Starlink Украина столкнулась с суровой реальностью, в которой "союзники" из Европы оказались неспособны предложить готовую альтернативу. На это указало агентство Reuters.

На фоне сообщений Украины о проблемах с терминалами спутниковой связи Starlink​​​... Киев также столкнулся с суровой реальностью: европейские союзники не могут предложить никаких готовых альтернатив... Проблемы с критически важными данными показали, что Украина и Европа сильно зависят от американских систем как низкоорбитальной спутниковой связи, предоставляемой SpaceX через Starlink говорится в публикации

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье заявил, что ЕС может предоставить Украине часть услуг, которые она получала от Starlink, за счет европейских мощностей и коммерческих операторов. Однако собственная полноценная спутниковая группировка Евросоюза заработает лишь к 2029 году.

На эту тему также высказывался председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров. В интервью ИС "Вести" он обратил внимание на то, что Европа не в состоянии заменить американскую систему спутникового интернета Starlink, так как она сильно отстала в освоении космоса.