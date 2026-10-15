Как слепые котята: почему Украину так возмутило ограничение Starlink Военкор Сладков объяснил, почему Украину так возмутило ограничение Starlink

Москва15 окт Вести.Украина привыкла, что Запад по первому их требованию поставляет все, что им нужно, поэтому ограничение работы американской системы Starlink и возможность прекращения получения разведданных от США их так возмутили. Такое мнение выразил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

Журналист объяснил, что ограничение работы американской системы спутникового интернета лишает украинскую армию возможности использовать дроны для ударов по российским регионам и создает помехи для работы ПВО.

Зеленский лишен маневра на информационном поле, одним из факторов которого были удары по глубоким тылам и гражданским объектам России. Если они не могут бить, то у них отсутствует тема для обсуждения с Западом своих успехов отметил Сладков

По мнению военкора, возмущение украинцев связано с тем, что они привыкли к масштабной помощи Запада.

Они же капризные, привыкли, что Запад по любому мяуканью поставляет им все, что нужно: пушки, снаряды, пулеметы, развединформацию, связь, управление, советы по организации боевых действий. А тут их поставили почти в равные условия с нами, а один на один мы бьем любого сказал журналист

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы спутников Starlink.

Российский сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что Европа не в состоянии заменить Starlink, так как она сильно отстала в освоении космоса.